السيسي: السكة الحديد نُهبت في 2011 وحمايتها مسئولية الدولة والمواطن

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحمسة في الإسماعيلية .



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وقال الرئيس خلال استعراض الموقف الراهن من تنفيذ الخطوة الاستراتيجية لتطوير سيناء ، إن السكة الحديد نهبت في فترة 2011، وعلى المصريين أن ينتبهوا إلى أن عودة الدولة أمر مشترك بين الدولة والمواطنين .





وقال الرئيس السيسي : " إن سيناء عبارة عن 60 ألف كيلو متر مربع ،و خلال الأيام الماضية و طرح البعض أفكار لسيناء ولم أكن أريد التدخل في هذا النقاش .. لكن كنت أتمنى أن من يريد الرد على تلك الأطروحات يكون على علم بما نفعله نحن وماذا فعلنا في سيناء ".



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وتابع : " نحن صرفنا أرقاما هائلة وعندما نتحدث عن سيناء فهي تمثل 5% من مساحة مصر ، والسؤال : هل هناك أحد مع تقدير للجميع من رجال أعمال ومستثمرين مستعد ينفق لإنشاء طريق مثل طريق شرم الشيخ ، وهو تكلف الكثير ".



