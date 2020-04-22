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اقتصاد

ارتفاع جديد لأسعار النفط الأمريكي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وكالة رويترز البريطانية إن أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو شهدت ارتفاعا جديدا.

وذكرت أن أسعار العقود الآخلة للنفط الأمريكي ارتفعت إلى 14.46 دولار للبرميل.

إلى ذلك، أغلق سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يونيو أمس الثلاثاء، عند 11.57 دولارا للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى للعقود استحقاق ثاني شهر منذ فبراير 1999.

وهوت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو بقيمة 43%، فيما انخفضت عقود خام برنت عند التسوية بمقدار 24.4%.

وأفادت وكالة "رويترز"، أن الخام الأمريكي حقق أكبر كمية تداول لعقود آجلة في التاريخ بأكثر من مليوني عقد.

وتم تداول أكثر من مليوني عقد للخام الأمريكي تسليم يونيو في جلسة الثلاثاء وهو أكبر تداول ليوم واحد للعقود الآجلة في التاريخ.

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