صحة النواب تقر عقوبات رادعة للمتنمرين من ضحايا الأمراض المعدية.. تمكين السلطات لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.. ونواب: كورونا مش وصمة عار

تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية

استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن المي

استحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة للمخالفين في لبس الكمامة

مطالبات بمنع نشر أسماء المصابين بكورونا على مواقع التواصل الاجتماعي





وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.









ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.









وأوضح الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، ومقدم المشروع، أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، لذلك فمشروع القانون الجديد نص علي عدد من التعديلات المُهمة أبرزها تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.









كما شملت التعديلات، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.





ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.





وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٦ مکررا ۱) من هذا القانون.





وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.





وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.





بينما، تنص المادة ۲۰ مکررا، على أنه:





لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.





ونص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون، والخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.





ويمنح المشروع فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.





وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.





التنمر وغش المستلزمات





من جانبه، طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتغليظ العقوبة على المستلزمات المغشوشة مثل الكحول والكمامات وغيرها، فى ظل مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، واستغلال البعض للأزمة فى بيع وتداول مستلزمات مغشوشة.





وقال أبو العلا: "نحتاج لمزيد من حماية الطاقم الطبي، وتغليظ العقوبة على المستلزمات المغشوشة مثل الكحول والكمامات، وتغليظ العقوبة على من يستغل الجائحة في أمور تتعلق بهذا الأمر.





وعقب رئيس اللجنة الدكتور محمد العماري، قائلا: "فلسفة مشروع القانون، هو تفعيل الوقاية من الأمراض المعدية، ومواجهة القصور أثناء تطبيق القانون ومواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مواجهة خطر انتشار المرض، وإلزام الأفراد بارتداء الكمامات إذا تطلبت خطة منع العدوى".





فيما طالب بعض النواب، بتغليظ العقوبة على جريمة التنمر ضد الأطقم الطبية ومرضى فيروس كورونا، وقال النائب حسني حافظ، عضو اللجنة: "الإصابة بكورونا ليست وصمة عار ولا يجب أن يتعامل المجتمع مع هذا الأمر بهذه الطريقة".





وتابع حسني حافظ: "البعض تظهر عليهم مظاهر الكورونا ويخافوا يبقوا منبوذين من الناس"، مطالبا بالتفتيش علي الشركات والصيدليات.





وقال الدكتور سامي المشد، أمين سر اللجنة: "التنمر مش في حالة الوفاة فقط، يوجد تنمر مع الأطباء والتمريض ومع المريض نفسه، وكأن كورونا بقت سبة، لازم نحل الموضوع دا".





بينما، طالبت النائبة إلهام المنشاوي، بتوفير الكمامات للناس قبل فرض ارتدائها عليهم، قائلة: "الناس بتدور علي الكمامات مش لاقياها، لازم نوفرها ليهم ونوزعها، طالما هنضع عقوبة لهم".





وعقب النائب محمد العمارى: "فرض لبس الكمامات وفقا لمشروع القانون يكون عندما يصدر قرار من وزير الصحة، وتكون هناك ضرورة لذلك".





بدورها، طالبت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمنع نشر أسماء المصابين بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن تكون هناك عقوبة لمن يقوم بنشر أسماء وعناوين المصابين على صفحات الفيس بوك وغيرها من مواقع السوشيال ميديا.





وقالت "شاكر": "فى بعض المحافظات ظهرت آفة قيام البعض بنشر أسماء المصابين بفيروس كورونا وعناوين سكنهم، على مواقع التواصل الاجتماعى، فهل ممكن وضع عقاب للناس التى تنشر الأسماء علي مواقع التواصل الاجتماعي"، مطالبة بضمان سرية المعلومات الخاصة بالمرضى.



