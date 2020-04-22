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الفار: الانتهاء من 43 مشروعا وجار تنفيذ 11 بـ 905 ملايين جنيه

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:25 م
اركان حرب ايهاب الفار
اركان حرب ايهاب الفار
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ريهام فيكتور
قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه جار تطوير وانشاء 20 وحدة صحية ، بالإضافة الى مجال التنمية الصناعية حيث قمنا بتخطيط 4 مناطق صناعية و تنفيذ 2 منطقة حتى الان .

واضاف أن مصنع رخام الجلاء  تم الانتهاء منه 100% ، وبالنسبة للمنطقة الصناعية ببير العبد و المنطقة الصناعية بالاسماعيلية الجديدة تم الانتهاء من الدراسات واعتبارًا من شهر 6 الجارى ، منوها الى ان تكلفتها 6.5 مليار جنيه.

واشار الى ان مصنع الاسمنت ومنطقى الجلاء تم تنفيذه بنسبة 100% ، وفى المجال الرياضى والثقافى والتطوير الاجتماعى كلفنا بـ 54 مشروعا تم الانتهاء من  43 مشروعا ، وجار تنفيذ 11 مشروعا باجماع 905 ملايين جنيه فى حوالى 8 مدن بسيناء.

وتابع ان مجال امداد المياه 20 محطة لمياة البحر بالاضافة الى 7 محطات للابار فى سيناء ، اذا اجمالى المشروعات 27 محطه و تم الانتهاء من 9 ، وجار تنفيذ 18 مشروعا .

واكد أن مجال الصرف الصحى تم التكلفة بـ 10 مشروعا رئيسيا وتم الانتهاء من تنفيذ  مشروع وجار الانتهاء من تنفيذ 5 الباقين واجمالى التكلفة 1.4 مليار .
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