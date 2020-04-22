إشادة برلمانية بجهود الأمين العام.. وعابد: نجح في الوصول لقلوب النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إشادة كبيرة من قبل اعضاء المجلس بالأمانة العامة للبرلمان، بسبب الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا، لتأمين النواب والعاملين، والمترددين على المجلس ضد كورونا، فضلا عن توفير جميع المعلومات وتذليل العقبات أمام النواب.





ووجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر للأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزى، بسبب ما وصفه بالنجاحات الكبيرة التى تحققت خلال توليه منصب الأمين العام.





وتابع: "اشكر الأمين العام لنجاحه فى وقت قصير جدا، فى تحقيق إنجازات كبيرة"، مشيرا إلى أن المستشار محمود فوزى نجح في الوصول لقلوب النواب فى فترة وجيزة ".



