الطيبون مابيكسبوش.. خالد أنور يروج لمسلسل خيانة عهد

وحرصت الفنانة حلا شيحة، على توجيه رسالة للفنانة يسرا ، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".





سعيدة اني اشتغلت مع الفنانة الجميلة يسرا .. ملكة الجمال .. و يارب النجاح كله نشرت حلا شيحة ، صورة جمعتها بيسرا، وعلقت عليها قائلة :"