الطيبون مابيكسبوش.. خالد أنور يروج لمسلسل خيانة عهد

نشر الفنان خالد أنور أغنية حاسي يا طيب للمطرب مصطفى حجاج من مسلسله خيانة عهد
لذي يشارك في بطولته مع النجمة يسرا
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وحرصت الفنانة حلا شيحة، على توجيه رسالة للفنانة يسرا
، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".
نشرت حلا شيحة
، صورة جمعتها بيسرا، وعلقت عليها قائلة :"سعيدة اني اشتغلت مع الفنانة الجميلة يسرا .. ملكة الجمال ..و يارب النجاح كله
#خيانة_عهد رمضان ٢٠٢٠ .. علي القناة الأولي و دبي و CBC".
مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا و حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال. يشار إلى أن قناة "الحياة" قد أعلنت عن انضمام النجمة يسرا لتكون من نجوم شاشتها في شهر رمضان 2020، وذلك من خلال مسلسل "خيانة عهد".