AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الطيبون مابيكسبوش.. خالد أنور يروج لمسلسل خيانة عهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:10 م
خالد انور
خالد انور
Advertisements
نبيل العدوى
نشر الفنان خالد أنور أغنية حاسي يا طيب للمطرب مصطفى حجاج من مسلسله خيانة عهد لذي يشارك في بطولته مع النجمة يسرا.

وحرصت الفنانة حلا شيحة، على توجيه رسالة للفنانة يسرا، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".

نشرت حلا شيحة، صورة جمعتها بيسرا، وعلقت عليها قائلة :"سعيدة اني اشتغلت مع الفنانة الجميلة يسرا  .. ملكة الجمال ..و يارب النجاح كله
#خيانة_عهد رمضان ٢٠٢٠ .. علي القناة الأولي و دبي و CBC".

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا و حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.

يشار إلى أن قناة "الحياة" قد أعلنت عن انضمام النجمة يسرا لتكون من نجوم شاشتها في شهر رمضان 2020، وذلك من خلال مسلسل "خيانة عهد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جومانا مراد تروج لمسلسلها خيانة عهد مع يسرا

يسرا للجمهور: انتظروا مشاهدة ممتعة لمسلسل خيانة عهد.. شاهد

خالد أنور: استنوني في شخصية هشام بـ خيانة عهد

تعرف على تعليقات الفنانين على بوستر مسلسل يسرا «خيانة عهد».. شاهد

هنادي مهنى تروج لمسلسلها «خيانة عهد» مع يسرا

يسرا تروج لمسلسل خيانة عهد في رمضان 2020

ترشيحاتنا

وصول الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس

طريقة عمل أول اختبار منزلي لـ فيروس كورونا.. فيديو

الرئيس السيسي يعلق على منع صلاة التراويح فى رمضان بسبب كورونا

شاهد دعاء الرئيس السيسى لمصر بأن يرفع الله عنها البلاء..فيديو

ده الحلم اللى حلمتهولكم.. رسالة مؤثرة من الرئيس السيسى للمصريين..فيديو

أمريكا تنهي الإغلاق .. كولورادو خامس ولاية تعود للحياة الطبيعية رغم ارتفاع ضحايا كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بالكمامة وملابس صيفى.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كارثة .. علامات غير متوقعة في البطيخ تعني فساده