جامعة دمياط رقم ٦٠١ تأثيرا في المجتمع وفقا لتصنيف تايمز البريطاني

أعلن الدكتور سيد دعدور رئيس جامعه دمياط ، ان تصنيف تايمز البريطاني للتعليم العالى لترتيب الجامعات الأكثر تأثيرا فى المجتمع من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، قد جاء بحصول جامعة دمياط على الترتيب رقم ٦٠١ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبعًا لمعايير الأمم المتحدة التى يصدر التصنيف فى ضوئها.









وأشار رئيس الجامعه ان جامعة دمياط قد ظهرت في ١٥ معيار من إجمالي ١٧ معيار تتعلق بأهداف التنمية المستدامة ، كما حققت جامعة دمياط مراكز متقدمة في عدد من تلك المعايير، و وصل ترتيب الجامعة فى بعضها ٢٠١.

و أضاف ان دخول جامعة دمياط تصنيف تايمز و لأول مرة منذ نشأة الجامعة و انفصالها عن جامعة المنصورة، و لقد تم خصيص ترتيب للجامعات على مستوى العالم فى مجال التأثير فى المجتمع لأهمية هذا المجال لكل من الطلاب الجامعيين و أعضاء هيئة التدريس و العاملين الإداريين بالجامعات.و تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بكل الشكر و التقدير للدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و قائد الفريق المسئول عن ملف تطوير الترتيب العالمى للجامعة فى التصنيفات العالمية المختلفة، نظرا للجهد الكبير الذى بذله مع هذا الفريق المحترم و الذى يأتى على رأسه دكتور أمانى الدياسطى دينامو الفريق، و لقد بذلوا جميعا جهودًا خارقة لاستيفاء بيانات الجامعة، كما يتقدم لجميع منسوبى الجامعة بكل الشكر و الامتنان نظرا للجهد الكبير الذى يبذلونه فى عملهم مما كان له بالغ الأثر فى دخول تصنيف تايمز و لأول مرة.