شركة إماراتية تستحوذ على حصة بمليار دولار في سلسلة محلات اللولو

أخبار وافقت شركة استثمارية في أبوظبي على شراء حصة تقدر بأكثر من مليار دولار في مجموعة اللولو العالمية التي تدير أكبر سلسلة من محال التجزئة في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة بلومبرج.





أشارت مصادر للوكالة إلى أنه من غير الواضح أن شركة تابعة للشيخ طحنون استحوذت على تلك الحصة في مجموعة اللولو، أو ما إذا كان استحوذ بصفة شخصية على الحصة. والشركة التي يقودها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان استحوذت على نحو 20% في شركة اللولو التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها و أسسها يوسف علي،





ويرأس الشيخ طحنون، مجموعة رويال التي تستثمر في مجالات الإعلام والتجارة والتمويل والعقارات، وقطاعات أخرى.





ويرأس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول الذي يعد الأكبر في الإمارات، ورفض رئيس قطاع الاتصالات في مجموعة اللولو التعليق، وقال "سنصدر بيانا رسميا إذا كان هناك أي تطورات"، ولم يعلق مسؤولو رويال على هذا الأمر، وفقا لبلومبرج.



