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اقتصاد

شركة إماراتية تستحوذ على حصة بمليار دولار في سلسلة محلات اللولو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:10 م
سلسلة محلات اللولو
سلسلة محلات اللولو
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وكالات
أخبار وافقت شركة استثمارية في أبوظبي على شراء حصة تقدر بأكثر من مليار دولار في مجموعة اللولو العالمية التي تدير أكبر سلسلة من محال التجزئة في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة بلومبرج.

والشركة التي يقودها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان استحوذت على نحو 20% في شركة اللولو التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها و أسسها يوسف علي، أشارت مصادر للوكالة إلى أنه من غير الواضح أن شركة تابعة للشيخ طحنون استحوذت على تلك الحصة في مجموعة اللولو، أو ما إذا كان استحوذ بصفة شخصية على الحصة.

ويرأس الشيخ طحنون، مجموعة رويال التي تستثمر في مجالات الإعلام والتجارة والتمويل والعقارات، وقطاعات أخرى. 

ويرأس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول الذي يعد الأكبر في الإمارات، ورفض رئيس قطاع الاتصالات في مجموعة اللولو التعليق، وقال "سنصدر بيانا رسميا إذا كان هناك أي تطورات"، ولم يعلق مسؤولو رويال على هذا الأمر، وفقا لبلومبرج.

وتعد هذه الصفقة من أكبر صفقات الاستحواذ في الإمارات بقطاع التجزئة في السنوات الأخيرة، وتدير مجموعة اللولو أيضا متاجر تجارية بجانب أعمال أخرى مثل المستشفيات والقطاع العقاري. وتقدر مبيعاتها السنوية بـ 7.4 مليار دولار، ولديها أكثر من 50 ألف موظف.
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