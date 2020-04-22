بومبيو: أمريكا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد إيران

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوما جديدا على إيران، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب أي زورق إيراني يقترب من السفن الأمريكية.





وقال بومبيو إنه يجب على العالم مساءلة ومحاسبة إيران على انتهاكاتها المختلفة، على إطلاق الصواريخ وكل ما تقوم به.





وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية جنودها ودبلوماسييها في مختلف أنحاء العالم.





وأضاف أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران من أجل وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار والتي كان آخرها حملة دعائية ضد الولايات المتحدة والتي وصفها بالكاذبة.





وتابع أن على نظام طهران أن ينفق موارد الشعب الإيراني لصالح الشعب.



