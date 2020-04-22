رسميا.. البرلمان يقر فتح اعتماد اضافي 10 مليارات جنيه لمواجهة كورونا

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات).





يأتي ذلك ضمن حزمة الـ100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.



