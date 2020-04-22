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برلمان

رسميا.. البرلمان يقر فتح اعتماد اضافي 10 مليارات جنيه لمواجهة كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:16 م
وزير المالية
وزير المالية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات).

يأتي ذلك ضمن حزمة الـ100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق إنه طالب بفتح اعتماد إضافي بالباب السادس من أجل تسير الأعمال ودفع الشركات الإنشائية لمستحقات العاملين والوقوف بجوار الاقتصاد المصري، وكل جنيه بيتم صرفه محسوب ومعلوم بنود صرفه، ولدينا مشكلة عجز فى الإيرادات وزيادة فى المصروفات.
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