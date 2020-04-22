السيسي : توصيل المياه لوسط سيناء كان تحديا بسبب التكلفة

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير الزراعة السيد القصير بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المزارعين على مستوى الجمهورية .





وقال الرئيس : " كل مزارع موجود ، لابد أن يكون لدينا حيازته وبياناته في وزارة الزراعة والري والدولة أو المحافظة ، ولابد أن تكون البيانات كلها موجودة بدقة ، ولها كود ، والأولى أن يكون للفلاحين في سيناء كود حتى يكون هناك فرصة لتقديم كافة الخدمات لهم ، ومنها الإرشاد زراعي ما يهمني بيانات هؤلاء المزارعين ".





وتابع : " توصيل المياه للمناطق التي في وسط سيناء كان تحدي لأنه سيحتاج محطات رفع ولها تكلفة كبيرة ومع تقديري لكل المستثمرين ، عملنا اللي كان ممكن يكون فوق طاقاتهم ، فتكلفة المحطة كان ممكن توصل لـ 20 مليارا لمحطة لتوصيل المياه لـ 100 ألف فدان".





وتابع : " كان هذا التحدي سبب كبير بيخلي ناس كتير بتمتنع عن الاستثمار هنعمل محطات رفع ونرفع المياه ونوصل المياه للأراضي القابلة للزراعة في سيناء ، ونطلب من الجامعات التأكد من جودة الأرض التي سيتم توصيل لها المياه ، وهنعمل محطات رفع في سيناء في سنة ، وكنت أتمنى إن اللي عاوز يرد ويدافع عما قيل عن سيناء الكلام أن يرد بهذا الكلام ".