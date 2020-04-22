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أخبار البلد

السيسي : توصيل المياه لوسط سيناء كان تحديا بسبب التكلفة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:17 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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صدى البلد

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير الزراعة السيد القصير بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المزارعين على مستوى الجمهورية . 


وقال الرئيس : " كل مزارع موجود ، لابد أن يكون لدينا  حيازته وبياناته في وزارة الزراعة والري والدولة أو المحافظة ، ولابد أن تكون البيانات كلها موجودة بدقة ، ولها كود ، والأولى أن يكون للفلاحين في سيناء  كود  حتى يكون هناك فرصة لتقديم كافة الخدمات لهم ، ومنها الإرشاد زراعي ما يهمني بيانات هؤلاء المزارعين ".


وتابع : "  توصيل المياه للمناطق التي في وسط سيناء كان تحدي لأنه سيحتاج محطات رفع ولها تكلفة كبيرة ومع تقديري لكل المستثمرين ،  عملنا اللي كان ممكن يكون فوق طاقاتهم ،  فتكلفة المحطة كان ممكن توصل لـ 20 مليارا لمحطة لتوصيل المياه لـ 100 ألف فدان".


وتابع : " كان هذا التحدي سبب كبير بيخلي ناس كتير بتمتنع عن الاستثمار هنعمل محطات رفع ونرفع المياه ونوصل المياه للأراضي القابلة للزراعة في سيناء ، ونطلب من الجامعات التأكد من جودة الأرض التي سيتم توصيل لها المياه ، وهنعمل محطات رفع في سيناء في سنة ، وكنت أتمنى إن اللي عاوز يرد ويدافع عما قيل عن  سيناء الكلام  أن يرد بهذا الكلام  ". 

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