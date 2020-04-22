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أخبار البلد

6 رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين من الخارج غدا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير شركة مصر للطيران وشركة اير كايرو غدا الخميس 6 رحلات استثنائية ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج إثر غلق المطارات المصرية في 19 مارس الماضي ضمن جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران 3 رحلات من مطار القاهرة الدولي إلى الدار البيضاء وأمستردام والمنامة.. فيما تسير شركة اير كايرو 3 رحلات إلى فرانكفورت والجزائر وبرشلونة.

وتهبط جميع الرحلات في مطار مرسى عليم حيث يخضع الركاب إلى العزل الطبي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

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