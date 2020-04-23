فيروس كورونا.. كيف ينتشر على الأسطح؟.. قدرة المبيض على قتله.. كيفية تنظيف الهواتف والأجهزة بالمعقم

تسبب انتشار كوفيد 19، في الاهتمام بالنظافة واتخاذ التدابير الاحترازية عن طريق تنظيف وتطهير الأسطح التي نتعرض لها باللمَس بكثرة، مثل الطاولات ومقابض الأبواب والأثاث ومفاتيح الإضاءة والمكاتب والمراحيض وصنابير الماء والأحواض، ولابد من فعل ذلك يوميًا خاصة في حالة التعامل من أشخاص لا نعرفها وقد تكون حاملة للفيروس.
ووفقا لموقع مايو كلينك ابدأ بارتداء القفازات قبل التنظيف والتعقيم، ويفضل استخدام قفازات أحادية الاستخدام لكي تتخلص منها فورًا بعد الانتهاء منها إذا لم تملك سوى قفازات قابلة لإعادة الاستخدام، فلا تستخدمها لأي أغراض أخرى واغسل يديك بعناية كبيرة بعد نزع القفازات.
التنظيف بالماء والصابون كفيل بإزالة الأوساخ وتقليل الجراثيم على الأسطح بعد ذلك، يمكنك وضع مادة مطهرة على تلك الأسطح لإزالة أي جراثيم متبقية.
تُوفر وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لائحة بالعديد من المطهرات التي يمكن استخدامها ضد كوفيد 19 رغم أن هذه المنتجات لم تُختبَر على هذا الفيروس تحديدًا، من المعروف أنها فعالة ضد فيروسات أخرى يُعتبر قتلها أصعب.
ابحث عن المنتجات المحتوية على عناصر فعالة مثل الإيثانول أو بيروكسيد الهيدروجين أو الأمونيوم الرباعي إذا كنت في الولايات المتحدة، تحقق من احتواء ملصقات العبوات المعقِمة على أرقام تسجيل المنتج في وكالة حماية البيئة الأمريكية.
اقرأ واتبع تعليمات المنتَج، بما في ذلك الاحتياطات اللازم اتخاذها عند استخدامه وينبغي ترك العديد من أنواع المطهرات على الأسطح المطلوب تعقيمها مدةً معينةً من الزمن لتأخذ مفعولها.
وتسمى تلك المدة: فترة التلامس. تحقق من ملصق المنتج للاطلاع على التفاصيل بشأن ذلك وتأكد أيضًا من تدفق الهواء بشكل جيد في الغرفة عند استخدام أي نوع من المطهرات.
وللمبيض قدرة فعالة في قتل فيروس كورونا ويمكنك عمل محلول مطهر عن طريق مزج 4 ملاعق صغيرة (حوالي 20 مل) من مستحضر التبييض المنزلي مع الماء واقرأ واتبع التعليمات والتحذيرات.
ووفقا لموقع مايو كلينك ابدأ بارتداء القفازات قبل التنظيف والتعقيم، ويفضل استخدام قفازات أحادية الاستخدام لكي تتخلص منها فورًا بعد الانتهاء منها إذا لم تملك سوى قفازات قابلة لإعادة الاستخدام، فلا تستخدمها لأي أغراض أخرى واغسل يديك بعناية كبيرة بعد نزع القفازات.
التنظيف بالماء والصابون كفيل بإزالة الأوساخ وتقليل الجراثيم على الأسطح بعد ذلك، يمكنك وضع مادة مطهرة على تلك الأسطح لإزالة أي جراثيم متبقية.
تُوفر وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لائحة بالعديد من المطهرات التي يمكن استخدامها ضد كوفيد 19 رغم أن هذه المنتجات لم تُختبَر على هذا الفيروس تحديدًا، من المعروف أنها فعالة ضد فيروسات أخرى يُعتبر قتلها أصعب.
ابحث عن المنتجات المحتوية على عناصر فعالة مثل الإيثانول أو بيروكسيد الهيدروجين أو الأمونيوم الرباعي إذا كنت في الولايات المتحدة، تحقق من احتواء ملصقات العبوات المعقِمة على أرقام تسجيل المنتج في وكالة حماية البيئة الأمريكية.
اقرأ واتبع تعليمات المنتَج، بما في ذلك الاحتياطات اللازم اتخاذها عند استخدامه وينبغي ترك العديد من أنواع المطهرات على الأسطح المطلوب تعقيمها مدةً معينةً من الزمن لتأخذ مفعولها.
وتسمى تلك المدة: فترة التلامس. تحقق من ملصق المنتج للاطلاع على التفاصيل بشأن ذلك وتأكد أيضًا من تدفق الهواء بشكل جيد في الغرفة عند استخدام أي نوع من المطهرات.
وللمبيض قدرة فعالة في قتل فيروس كورونا ويمكنك عمل محلول مطهر عن طريق مزج 4 ملاعق صغيرة (حوالي 20 مل) من مستحضر التبييض المنزلي مع الماء واقرأ واتبع التعليمات والتحذيرات.
هناك تطور مستمر في فهم الأطباء والباحثين حول تفشى فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) وطرق انتشاره وتؤكد توجيهات المؤسسات المعنية بالصحة العامة على أهمية غسل اليدين بشكل متكرر وشامل والتباعد الاجتماعي بهدف إبطاء انتشار كوفيد 19.
ووفقا لموقع مايو يمكنك اتخاذ خطوات في منزلك لمنع انتشار الفيروس لا يحتاج الأمر إلى مواد خاصة، فمن المرجح أنك تملك أصلًا ما تحتاج إليه لهذا الغرض.
يمكن أن ينتشر الفيروس المسبب لكوفيد 19عن طريق مخالطة شخص مصاب بالفيروس وكذلك عن طريق لمس الأسطح أو الأشياء التي لَمَسها ذلك الشخص.
وينطلق رذاذ التنفس في الهواء عندما يعطس شخص مصاب بكوفيد 19 أو يسعل ولا يَقْطع رذاذ التنفس مسافات كبيرة، إذا لا تتجاوز تلك المسافة أكثر من 6 أقدام (حوالي 2 متر) عادةً قد يبقى الفيروس على الأسطح لمدة تتراوح بين عدة ساعات إلى عدة أيام.
ارتد قفازات وتأكد من أن الغرفة بها تهوية جيدة ووفقا لموقع مايو كلينك لا تخلط مستحضر التبييض مع الأمونيا أو أي منظف آخر، إذ يمكن للمزيج أن يُصدر أبخرة سامة.
ويجب عليك اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية نفسك وأسرتك من فيروس كورونا المستجد واتباع منظمة الصحة العالمية وتطهير وتعقيم الاسطح.
يعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوم من ظهوره، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.
اتبع تعليمات الجهة المصنعة لتطهير وتعقيم الأجهزة للوقاية من فيروس كورونا باستمرار ووفقا لموقع مايو كلينك ويمكنك تنظيف الهواتف المحمولة باستخدام مناديل مطهرة تحتوي على الكحول بتركيز 70٪.
امسح واجهة الهاتف وجوانبه والجزء الخلفي كذلك مع التركيز على المناطق التي تمسكها بالمناديل المطهرة عادة دعه يجف بالهواء للحماية من فيروس كورونا.
ينطبق ذات الأمر على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التحكم عن بعد. اغسل يديك بعناية كبيرة عند الانتهاء.