السيسي: إنشاء قاعدة بيانات للمزارعين على مستوى الجمهورية ضرورة

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير الزراعة السيد القصير بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المزارعين على مستوى الجمهورية .
وقال الرئيس : " كل مزارع موجود ، لابد أن يكون لدينا حيازته وبياناته في وزارة الزراعة والري والدولة أو المحافظة ، ولابد أن تكون البيانات كلها موجودة بدقة ، ولها كود ، والأولى أن يكون للفلاحين في سيناء كود حتى يكون هناك فرصة لتقديم كافة الخدمات لهم ، ومنها الإرشاد زراعي ما يهمني بيانات هؤلاء المزارعين ".
وتمنى الرئيس السيسي أن يكون هناك دور أكثر لمشاركة رجال الأعمال في تشييد المشروعات القومية التي تحقق مزيد من الأمن القومي.
وأوضح أن يكون حتى دور رجال الاعمال مجرد إدراة للمشروعات على سبيل المثال وليس فقط بالمشاركة في البناء والتشييد، معقبًا: "انا خلصت المشاريع ومستعد اخلص 100 زيه"