السيسي: إنشاء قاعدة بيانات للمزارعين على مستوى الجمهورية ضرورة

وتمنى الرئيس السيسي أن يكون هناك دور أكثر لمشاركة رجال الأعمال في تشييد المشروعات القومية التي تحقق مزيد من الأمن القومي.

وأوضح أن يكون حتى دور رجال الاعمال مجرد إدراة للمشروعات على سبيل المثال وليس فقط بالمشاركة في البناء والتشييد، معقبًا: "انا خلصت المشاريع ومستعد اخلص 100 زيه"