مسئول جزائري: استقرار أعداد المصابين بكورونا قد يخفف الحجر الصحي

مع تراجع حالات الإصابة اليومية في الجزائر لمصابي فيروس كورونا المستجد، صرح مسؤول صحي جزائري، بأن البلاد قد تخفف إجراءات الحجر، وفقا لما ذكرته صحف محلية.

قال مسؤول بوزارة الصحة، إن الحجر الصحي في عموم البلاد وإجراءات الحظر، أدت إلى استقرار عدد حالات الإصابة بوباء كورونا، وهو ما قد يفتح إمكانية رفع الحجر تدريجيا.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بداية الشهر عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وخلال الشهر سجلت الجزائر كأكثر الدول العربية تسجيلا لعدد حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" الذي يحتاج معظم أنحاء العالم.