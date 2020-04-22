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اقتصاد

لا داعى للقلق.. أوبك: أسعار النفط ستتجاوز أزمة الانهيار فى النصف الثاني من العام

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:26 م
وكالات
قال وزير الطاقة الجزائري ، محمد عرقاب، الرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأربعاء، إن وضعیة سوق النفط ستتجاوز الأزمة الراهنة مع زوال وباء فيروس كورونا، متوقعا أن تعود الأسعار إلى مستواها العادي مع بداية النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف "عرقاب" في تصريحات له، أن بلاده طلبت عقد اجتماعات تشاورية أخرى بتقنیة التحاضر عن بعد، بين أعضاء أوبك وشركائھا، بعد التطورات الجديدة للسوق النفطیة، مقدرا أن المستوى المتدني جدا للأسعار لا يدعو إلى القلق لأن ما يمر به العالم حالة استثنائية ولیست خطیرة.

وأرجع سبب الانهيار السريع في الاسعار إلى تراجع في حجم الطلب مقابل وفرة المعروض من البترول.

وشھد الأسبوع الأخیر تشبعا في المخزونات العالمیة، مما أثر سلبا على السعر، بما أن ثلثي السوق العالمیة في أوروبا وأمريكا وجزء من آسيا.

ولفت الوزير الجزائري النظر إلى أن قرار أوبك وشركائھا بخفض الإنتاج سیسھم في امتصاص كمیات كبیرة من الموجودة في السوق خلال شھري مايو ويونيو إلى غاية يوليو القادم.


ومن المتعارف عليه أن فوائد إنخفاض أسعار النفط لمصر أكثر بكثير من عيوبه، كوننا نستورد جزءا من استهلاكنا بالعملة الصعبة.
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