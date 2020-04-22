الاحتياطي الاستراتيجي مطمئن.. السيسي يدعو أهالي الريف إلى توريد المحاصيل للدولة والاحتفاظ بكميات قليلة لأنفسهم

ودعا الرئيس اهالى الريف لتقليل كمية المحاصيل الزراعية التى يحتفظون بها ويوردون باقى الكمية لوزارة التموين، مؤكدا اننا نمتلك احتياطات استراتيجية جيدة فى الدولة ، ونتيجة عدم اليقين حتى شهر ديسمبر القادم يستحسن زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للدولة ، و ما تحتفظ به الدولة سيكون حتمًا لصالح الناس .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إنشاء الأنفاق بأيد ومعدات مصرية كان حلما، وتجاوزناه ونفذناه بالفعل.









وشهد الرئيس اليوم الأربعاء افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2، وعددا من المشروعات القومية.









وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلم والإرادة والإخلاص طريق مصر لمواجهة الصعوبات.









ولفت الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية إلى أنه عندما بدأ الحديث عن هذه المشروعات كان البعض يراها صعبة ولكننا استطعنا مواجهة ذلك بعدما تسلحنا بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا ساعدنا فى ذلك.









وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.









والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.









وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شريان امل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة.









من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن معدلات تنفيذ وإنجاز نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تجاوزت التوقعات وتمت في زمن قياسي.









وأضاف خلال افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2، إن المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس تسير بمعدلات تنفيذ كبيرة في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الشاملة في سيناء ومنطقة قناة السويس.