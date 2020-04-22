مزارعون: الري الحديث ساهم في زيادة الإنتاج وتقليل المياه المستخدمة... فيديو

عرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة فى الإسماعيلية، نماذج من الفلاحين يكشفون فؤاد الري الحديث بالنسبة لهم.

وقال محمد محمود عبد القوى أحد الفلاحين من الفيوم، إن الري الحديث ساهم فى زيادة الانتاج وساهم فى تقليل استخدام المياه، موضحًا " الفدان الواحد كان بياخد ري 3 ساعات كل 10 أيام والآن 3 أفدنة ونصف يحصلون مياه لمدة ساعة كل ثلاث أيام".

وكشف محمد محمود عبد القوى الري الحديث يوفر المياه، وانتاجية الفدان ارتفعت 30 أو 35 %.

وكشف فلاح أخر من المنوفية، أن الري الحديث يساهم فى زيادة الانتاج وأنه حصل على 6 أفدنه بعد أن حصل فى البداية على 4 أفدنة فقط.





والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.

وشاهد الرئيس السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شريان أمل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.