فيديوجراف.. تفاصيل توفير كوبونات السلع الغذائية للمواطنين

طرحت وزارة التموين أعدادا كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ ٢٠ والـ ٥٠ والـ ١٠٠ جنيه تصل إلى 1300 منفذ تعظيمًا لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين.

وستساعد هذه الفكرة المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية وتضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقًا لاحتياجاتهم.





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ولمزيد من التفاصيل حول أماكن بيع كوبونات السلع الغذائية، تابعوا الفيديوجراف التالى.