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فن

علاء عرفة يشارك في السباق الرمضاني للسنة الثامنة من خلال "الاختيار"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:12 م
علاء عرفة
علاء عرفة
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محمد نحلة

يشارك الفنان الشاب علاء عرفة في السباق الرمضاني للسنة الثامنة من خلال مسلسل الاختيار، مع النجم أمير كرارة ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.


ويأتي دور علاء مختلف حيث يجسد دور الملازم أول عبد الرازق وهو أحد الضباط المقربين من للشهيد البطل  أحمد  المنسي في سلاح الصاعقة.


المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد.


ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.


وكان قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو من كواليس عمل مسلسل " الاختيار " حيث تضمن الفيديو تدريب الفنان أمير كرارة على المشاهد الصعبة في مسلسل الاختيار.


وأثار الفيديو انتشارا سريعا و نسب مشاهدة عالية و جاءت الكثير من ردود الأفعال منها :


 "التمرينات صعبة جدا بس برافو عليه" .


" المسلسل هيجيب نسب مشاهدة عالية و هيبقي عالمي " .


و يذكر ان مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة الشهيد البطل، أحمد صابر المنسي.

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