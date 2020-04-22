محمد عبد الرحمن يهنئ أصدقاءه بسبب أعمالهم الدرامية.. شاهد

هنأ الفنان محمد عبد الرحمن أصدقاءه نجوم الفن بأعمالهم الدرامية التي ستعرض خلال ساعات قليله مع بداية شهر رمضان المبارك.

ونشر محمد عبد الرحمن بوستر مسلسل اللعبه ومسلسل عمرو دياب ومسلسل الإختيار ومسلسل رجالة البيت عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد عبد الرحمن قائلا "ألف مبرووووك لكل حبايبي أن شاء الله تكسروا الدنيا كل سنة وانتم طيبين".

وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن الاشتراك مع هنا بيومي فؤاد وأحمد فهمي في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.

