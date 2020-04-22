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فن

مهرجان سراييفو بـ البوسنة: إقامة دورة 2020 في شهر أغسطس المقبل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلن مهرجان سراييفو في البوسنة عن عزمه إقامة دورة 2020 في موعدها في الفترة بين 14 و21 أغسطس المقبل.


وتابع ميرساد بيوريفاترا لمجلة سكرين قائلًا: "أطلقنا مهرجاننا خلال حصار سراييفو عام 1995، كنا محاطين بالتفجيرات والقناصة ونعاني من نقص الأطعمة والمياه والكهرباء. 




وأضاف: "بصدق إقامة نسخة المهرجان عبر الإنترنت ستكون خيانة لأهدافنا حتى في مواجهة هذا العدو الخفي. لذا فلا شك أن مهرجان سراييفو السينمائي سيتمكن من الرد على سؤال الفيروس بشكل خلاق. ستُقام الدورة وسنحافظ على ضيوفنا ومحبي السينما في أمان، مراعين كافة تعليمات علماء الأمراض".


منذ مطلع مارس الماضي وتتوالى بيانات التأجيل والإلغاء لجميع المهرجانات السينمائية حول العالم، إلا القليل منها الذي أصر على إقامة فعالياته عبر الانترنت.



وفتحت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي أبواب الجناح المخصص للمهرجان بالمدينة الساحيلة للمشردين، مع انتشار الوباء في فرنسا، عقب قرار تأجيل دورة 2020 إلى أجل غير مسمى، فيما لا يزال الوضع غامضا لعدد كبير من المهرجانات الأخرى في النصف الثاني من العام الجاري وعلى رأسها فينيسيا و تورونتو.

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