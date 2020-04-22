مهرجان سراييفو بـ البوسنة: إقامة دورة 2020 في شهر أغسطس المقبل

أعلن مهرجان سراييفو في البوسنة عن عزمه إقامة دورة 2020 في موعدها في الفترة بين 14 و21 أغسطس المقبل.







وتابع ميرساد بيوريفاترا لمجلة سكرين قائلًا: "أطلقنا مهرجاننا خلال حصار سراييفو عام 1995، كنا محاطين بالتفجيرات والقناصة ونعاني من نقص الأطعمة والمياه والكهرباء.















وأضاف: "بصدق إقامة نسخة المهرجان عبر الإنترنت ستكون خيانة لأهدافنا حتى في مواجهة هذا العدو الخفي. لذا فلا شك أن مهرجان سراييفو السينمائي سيتمكن من الرد على سؤال الفيروس بشكل خلاق. ستُقام الدورة وسنحافظ على ضيوفنا ومحبي السينما في أمان، مراعين كافة تعليمات علماء الأمراض".







