عشاء سريع وصحي .. بطاطس بالثوم وتونة بالخضراوات

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم.





إليكي طريقة عمل بطاطس مهروسة بالثوم و تونة بالخضروات :





أولًا بطاطس مهروسة بالثوم

مدة التحضير : 20 دقيقة

الكمية : تكفي 3 أفراد





مكونات بطاطس مهروسة بالثوم :

3 ثمرات بطاطس

ماء للسلق

ملعقة زيت نباتي

ملح وفلفل وكمون

2 فص ثوم مهروس

ملعقتين بقدونس





طريقة عمل بطاطس مهروسة بالثوم :

اسلقي البطاطس وارهسيها في وعاء

ضيفي ملعقة زيت نباتي ثم الملح والفلفل والكمون

ضيفي الثوم المهروس ثم ضيفي البقدونس وقلبي الخليط جيًدا





ثانيا التونة بالخضروات :

افرغي محتويات علبة تونة قطع في طبق وقطعي عليها ثمرة طماطم وثمرة خيار ونصف بصلة مع شرائح الزيتون الأسود وعصير ليمونة .