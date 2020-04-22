من فضلكم ساعدونا.. الرئيس السيسي يناشد المصريين الالتزام بالتعليمات الاحترازية

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والبعد الاجتماعي، حتي لا تخسر الدولة ما وصلت إليه من سيطرة علي الفيروس خلال الفترة المقبلة .
ووجه السيسي حديثه للشعب المصري، قائلا "من فضلكم ساعدونا" ، وشدد علي ضرورة الالتزام بثقافة التباعد الأجتماعي.
ووصل صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس .
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.
ويفتتح الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، ووفد من كبار الزوار، عدد من المشروعات التنموية، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.