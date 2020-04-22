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محافظات

للوقاية من كورونا.. أول بوابة تعقيم ذاتى بمحافظة البحيرة.. صور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
لعبت المشاركة المجتمعية بمحافظة البحيرة دورا بارزا فى تنمية المجتمع المحلى ومساندته التنفيذيين فى إدارة الأزمات وخاصة إتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بكافة جهود المشاركة المجتمعية والدور الوطنى للعديد من رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى المشاركة بالجهود والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا .

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المحافظ لبوابة تعقيم ذاتى تبرع من أحد رجال الأعمال للتعقيم الذاتى للمترددين على ديوان عام المحافظة .

وأعرب المحافظ عن إعجابه بوحدة التعقيم، ووجه ببحث توفير بوابات مماثلة لمختلف الجهات والمصالح والمستشفيات لتوفير الحماية والوقاية للمترددين والعاملين بتلك الجهات.

للوقاية من كورونا.. أول بوابة تعقيم ذاتى بمحافظة البحيرة.. صور
للوقاية من كورونا.. أول بوابة تعقيم ذاتى بمحافظة البحيرة.. صور
للوقاية من كورونا.. أول بوابة تعقيم ذاتى بمحافظة البحيرة.. صور
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