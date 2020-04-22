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محافظات

لمجابهة انتشار كورونا.. تكثيف أعمال تطهير وتعقيم قرى كفرالشيخ .. صور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع أية تجمعات.


أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يجرى تنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعة لكافة المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، مضيفًا أن أعمال التعقيم تقوم بها الحكم المحلي بالتنسيق مع مديرية الصحة.


وأشار المحافظ إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت العامة والحيوية بمختلف المراكز والقري، وذلك في إطار تنفيذ خطة جهود المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.


أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه جرى تطهير وتعقيم بعض  قري و مدن ومراكز المحافظة والتي تتضمن مدينة " مطوبس، دسوق، الرياض، كذا قري"الحصفة، أبو دنيا، بني بكار، عزبة سلاّم، الزعفران "، بالإضافة إلي خط الساحل.


وأشار المحافظ إلى استمرار توعية المواطنين بالإجراءات الصحية السليمة، للوقاية من الفيروس وتنظيم حركة المواطنين في أماكن تلقي الخدمات العامة كالبنوك ومكاتب البريد والمخابز ومكاتب التأمينات وماكينات الصراف الآلي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
لمجابهة انتشار كورونا.. تكثيف أعمال تطهير وتعقيم قرى كفرالشيخ .. صور
لمجابهة انتشار كورونا.. تكثيف أعمال تطهير وتعقيم قرى كفرالشيخ .. صور
لمجابهة انتشار كورونا.. تكثيف أعمال تطهير وتعقيم قرى كفرالشيخ .. صور
لمجابهة انتشار كورونا.. تكثيف أعمال تطهير وتعقيم قرى كفرالشيخ .. صور
لمجابهة انتشار كورونا.. تكثيف أعمال تطهير وتعقيم قرى كفرالشيخ .. صور
لمجابهة انتشار كورونا.. تكثيف أعمال تطهير وتعقيم قرى كفرالشيخ .. صور
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