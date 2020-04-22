AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي: الرأي الديني والطبي وراء وقف الصلاة بالمساجد بسبب كورونا. وغدا أفضل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إنتشار فيروس كورونا كان له تأثير على البشرية جميعها، خاصة بوقف الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان وعدم التجمع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر افتتاح معالجة مياه الصرف الصحى بالمحسمة، أن هناك رأيا دينيا وطبيا يكون من أجل مصلحة الشعب المصرى لعدم تفشي فيروس كورونا، موضحا ان تلك الإجراءات الإحترازية بسبب الفيروس تتطلب عدم الإختلاط بالمساجد.

واستطرد : "إن شاء الله خير، وبكرا أفضل لأن ربنا معانا".

وأشار إلى ان مصر تستحق المساعدة كقيادة وحكومة بأخلاقياتها وحرصها على أمن وسلامة أهلها.

والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.


وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شريان امل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية.. فيديو

السيسي: بالعلم والإرادة والإخلاص ربنا هيساعدنا فى تحدى الصعاب

السيسي للمصريين العالقين: حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم

الرئيس السيسي لـ"عمالة المشروعات": نضع التأمين اللازم بالتعاون مع وزارتى الصحة والدفاع

شاهد.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة

اللواء إيهاب الفار: القوات المسلحة تدعم وتساند مشروعات الهيئة الهندسية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

أمريكا تنهي الإغلاق .. كولورادو خامس ولاية تعود للحياة الطبيعية رغم ارتفاع ضحايا كورونا

6 رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين من الخارج غدا

رضوى الشربيني تبكي على الهواء وتودع جمهورها بالدموع.. "فيديو"

أخبار الفن.. حنين حسام تورط راندا البحيري.. وهالة فاخر تخضع لعملية جراحية

الرئيس السيسي يعلق على منع صلاة التراويح فى رمضان بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بالكمامة وملابس صيفى.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كارثة .. علامات غير متوقعة في البطيخ تعني فساده