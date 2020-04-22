السيسي: الرأي الديني والطبي وراء وقف الصلاة بالمساجد بسبب كورونا. وغدا أفضل

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر افتتاح معالجة مياه الصرف الصحى بالمحسمة، أن هناك رأيا دينيا وطبيا يكون من أجل مصلحة الشعب المصرى لعدم تفشي فيروس كورونا، موضحا ان تلك الإجراءات الإحترازية بسبب الفيروس تتطلب عدم الإختلاط بالمساجد.

واستطرد : "إن شاء الله خير، وبكرا أفضل لأن ربنا معانا".

وأشار إلى ان مصر تستحق المساعدة كقيادة وحكومة بأخلاقياتها وحرصها على أمن وسلامة أهلها.

والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شريان امل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.