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شاهد.. السيسى يتفقد محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة فى الإسماعيلية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:17 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
تفقد منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة فى الإسماعيلية، واستمع لشرح تفصيلى حول المحطة، ورافقه رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلس الوزارة.

وشهد الرئيس اليوم الأربعاء افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2، وعدد من المشروعات القومية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلم والإرادة والإخلاص طريق مصر لمواجهة الصعوبات.

ولفت الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية إلى أنه عندما بدأ الحديث عن هذه المشروعات كان البعض يراها صعبا ولكننا استطعنا مواجهة ذلك بعدما تسلحنا بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا ساعدنا فى ذلك.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.

والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شرينا امل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.

من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن معدلات تنفيذ وإنجاز نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تجاوزت التوقعات وتمت في زمن قياسي.

وأضاف خلال افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2، إن المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس تسير بمعدلات تنفيذ كبيرة في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الشاملة في سيناء ومنطقة قناة السويس.
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