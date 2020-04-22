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الرئيس السيسي: مش عايزين نفقد اللي نجحنا فيه في أزمة كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:08 م
عادل نصار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، متمنيا من المولي عز وجل أن يعيده علينا الله أعواما كثيرة.


وقال السيسي، في كلمة له خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، المذاعة على التلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، اتخذنا عده خطوات لحماية المصريين والوقاية من فيروس كورونا.



ووجه الرئيس السيسي، حديثه للمصريين، قائلا :"مش عايزين نفقد اللي نجحنا فيه في أزمة كورونا، وخلونا نقدر نتعامل مع الفيروس بالشكل اللي لا يفزع المصريين وميكنش فيه خسائر".


وفي السياق نفسه أشار الرئيس، إلى أن تم علاج ما يقرب من نصف مليون مصري من الأمراض المزمنة من قوائم الانتظار، مضيفا أن 10 مليارات و500 ألف جنيه كلفة علاج قوائم الانتظار.

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