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برلمان

برلماني: مساعدة مصر لـ أمريكا في أزمة كورونا لها تداعيات سياسية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:17 م
الرئيس السيسي ودونالد
الرئيس السيسي ودونالد ترامب
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أحمد أيمن
وصف المهندس اسماعيل نصر الدين عضو  مجلس النواب، قيام مصر بإرسال طائرة مساعدات مصرية، تحمل معدات طبية ودوائية  لمواجهة فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تصرف تاريخي وغير مسبوق، يدل على ريادة مصرية وإحساس عال من جانب القيادة السياسية المصرية بعمق الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.


ونوه نصر الدين في بيان له، بالتقدير الشديد الذي قوبلت به المساعدات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية وقيام السفير الأمريكي بتوجيه الشكر لمصر على هذا التصرف الإنساني والإحساس بما تمر به مختلف الولايات الأمريكية وترنحها أمام الوباء الذي أودى بحياة ما لايقل عن 54 ألف أمريكي.


وأشار إلى عمق العلاقات المصرية الأمريكية وتنوعها وتفردها في الكثير من المجالات الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية، والوقفة المصرية بجوار واشنطن في أزمة كورونا ستكون لها تداعيات سياسية هائلة من جانب الشعب الأمريكي في المستقبل.
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