فيديوجراف.. أشياء لا تبطل الصيام ولا تؤثر في ثوابه

وأضاف المفتي، أن الصوم يعود العبد على أن يمسك بلجام نفسه فلا يطلق نفسه تنطلق به متى شاءت وهذا ما يعينه على اجتناب المعاصي والإكثار من الطاعات، كما أن الصوم يذكر العبد بأحوال غيره من الفقراء والمساكين الذين ربما لا يجد الكثير منهم لقمة تسد رمقه.





وأشار إلى أنه من حكم الصوم، أنه يدفع الصائم للإنفاق في سبيل الله ويتفقد أحوال المحتاجين ويقوم على حاجتهم وينفس عنهم كرباتهم، كما يتعلم الصائم من صومه، الصبر والجلد والثبات والتحمل وعدم الجزع لما أصابه أو الحزن على ما فقده أو فاته.