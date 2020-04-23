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فيديوجراف.. أشياء لا تبطل الصيام ولا تؤثر في ثوابه

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:06 م
اشياء لا تبطل الصيام
اشياء لا تبطل الصيام
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منار شعبان
كشف مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام عن بعض الاشياء التي لا تبطل على الصيام ولا تنقص من ثوابه والتي من شأنها ان يمتصها الجسم .

وأضاف المفتي،  أن الصوم يعود العبد على أن يمسك بلجام نفسه فلا يطلق نفسه تنطلق به متى شاءت وهذا ما يعينه على اجتناب المعاصي والإكثار من الطاعات، كما أن الصوم يذكر العبد بأحوال غيره من الفقراء والمساكين الذين ربما لا يجد الكثير منهم لقمة تسد رمقه.

وأشار إلى أنه من حكم الصوم، أنه يدفع الصائم للإنفاق في سبيل الله ويتفقد أحوال المحتاجين ويقوم على حاجتهم وينفس عنهم كرباتهم، كما يتعلم الصائم من صومه، الصبر والجلد والثبات والتحمل وعدم الجزع لما أصابه أو الحزن على ما فقده أو فاته.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي الاشياء التي سردها مفتي الجمهورية والتي لا تؤثر على الصيام .

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