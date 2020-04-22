نائب محافظ بني سويف يجتمع مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوحيد الجهود التنموية

واصل بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعاته بلجنة تنظيم وتوحيد جهود العمل الأهلي بالمحافظة، ضمن الجهد المتواصل لتعظيم دور المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية ومختلف القضايا التي تهم المواطنين، وفي اطار خطة المحافظة التنموية التي ترتكز على حشد جميع الجهود الرسمية وغير الرسمية لتحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات، خاصة في الفترة الحالية .









كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم حرص على تشكيل اللجنة لوضع تصور عملي وفق آليات محددة وخطوات عملية لتعظيم دور المجتمع المدني في كافة النواحي التنموية ، وبما ينعكس بالايجاب على متسوى معيشة المواطن السويفي في اطار من التكامل والتضافر والتنسيق مع جهود الدولة التي تدخر جهدا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ، حيث يرأس اللجنة نائب المحافظ بلال حبش .









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وخلال انعقاد الاجتماع أشار نائب المحافظ إلى تكليفات محافظ بني سويف بسرعة الوصول إلى تصور واضح يترجم لمهام وتكليفات محددة يتم اسنادها لأعضاء اللجنة ، على أن يتم التحرك بداية من اليوم ، وأن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية ، وأن نعمل سويا بروح الفريق الواحد من أجل وطننا الغالي مصر.









وناقش نائب محافظ بني سويف خلال الاجتماع، تنفيذ خطوات عملية لتوحيد الجهود وترتيب الأولويات لكافة الجمعيات، مؤكدا أهمية أن تتضافر الجهود والأنشطة، لتحقيق أكبر عائد للتنمية يشعر به المواطنون، موضحا أن الجهود المتفرقة تقل عوائدها على المجتمع،وربما تصل إلي بعض الأماكن دون غيرها.









وأشار نائب محافظ بني سويف إلى أنه تمت مراعاة اختلاف الأولويات حسب كل مرحلة،حيث أن أزمة كورونا حاليا هو الملف الأهم للدولة ، ويزداد في ظل هذه الأزمة احتياجات المواطنين في بعض الخدمات الحيوية، خاصة الخدمة الصحية، ومستلزمات الإجراءات الوقائية.









وقال: "المواطن دائما في أي أزمة يتطلع لمزيد من الجهود سواء من الحكومة أو المجتمع المدني ، ولذلك يلزم توحيد الجهود وأن نعمل جميعنا بروح الفريق الواحد وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".







