كلمات مؤثرة من ضاحي خلفان عبر تويتر

نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وجاء نص التغريده :الصيف اقبل والحرارة محرقة والناس في حجر غدو متفرقة كنا اذا هب السهيلي ساخنا نرحل الى بلد اروبي نعشقه واليوم حتى الطائرات تعطلت فمتى نرى الاشجار تلك المورقة وبجنبها الانهار تجري عذبة والشمس في استحياء تعلو مشرقة.





وتفاعل معه عدد كبير من رواد تويتر و كانت تعليقاتهم كالاتى:





" صح لسانك يا سياده اللواء بس هنعمل ايه قضاء ربنا للاسف رمضان هالل فى وقت صعب كل سنه وانت والامارات بخير.





كما علَّق آخرين: " تحيا دولة الامارات العربية المتحدة وحكامها"، و"الله يحفظهم حكمو فعدلو.. الله يحفظه ويطول بعمره".





يذكر أن ضاحي خلفان تميم، أشاد بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار.





وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناءً على توجيهات القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، لن يدخر المجلس جهدًا في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض.