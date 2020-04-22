رامز جلال: أتحدى الجميع في "رامز مجنون رسمي" بفكرة غير تقليدية





وأثار برومو البرنامج إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي نظرًا لما احتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين يقعون في فخ رامز.







ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يُطلون مع رامز جلال.





وكشف البرومو جزءًا من المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم، نبيلة عبيد، وغادة عادل، ياسمين صبري، وأمينة خليل، وياسيمين رئيس، وعبد الباسط حمودة، وباسم ياخور، وعلي معلول، وطارق حامد، وفيفي عبده، ومحي إسماعيل، وحسن شاكوش، والعديد من النجوم الآخرين.