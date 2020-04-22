AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين : مد عمل بعض المخابز حتى الـ 9 مساء في رمضان بهذه الشروط

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:48 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا يحدد عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الخامسة مساء في شهر رمضان المعظم. 


ونص القرار أيضا بالسماح للمخابز المستثناه بالعمل حتي الساعة التاسعة مساء على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين، كما نص القرار على التوجيه بالتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتاكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.


وشدد المصيلحي على أن القرار شمل ايضًا تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توافر وجودة كافة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق، وفروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين، ومشروع جمعيتي، ومتابعة منافذ أهلال رمضان، وتوفير السلع بالجودة المطلوبة، وبأسعار تنافسة وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، ومتابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي الجملة (العامة، المصرية) وكذا المجمعات الاستهلاكية، وكافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. 


كما وجه المصيلحي بمتابعة توافر وصرف السلع التموينية من خلال شركتي الجملة والبدالين التموينيين وصرفها للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والرقابة، وكذلك المتابعة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية بكافة أنوعها بمحطات الخدمة.


كما نص القرار على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 م على أن تبدأ إعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من ساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية، ولتلقي شكاوى المواطنين، وفحصها، واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.


كما سيتم أخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان المبارك يوميًا من كافة المديريات على مستوى الجمهورية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين: التنسيق مع المحافظات للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل 7 صباحا

على مستوى الجمهورية.. التموين تعلن انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها

«التموين» تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة للبقالين اليوم

غداً صرف المقررات التموينية .. والوزير: جميع السلع متوفرة ولا داعي للتكدس

من 8 صباحا لـ5 مساء.. التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

التموين: المخابز المستثناة حسب الاحتياج ستعمل حتى التاسعة مساء

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة خروج ماكينة حفر نفق الشهيد احمد حمدى 2

تحية لصاحب قرار الحرب والسلام ..رسالة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

بعد الوصول إلى 3490 إصابة.. ٦ وصايا من الصحة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

يويفا يوافق على تغيير ريال مدريد لملعبه في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني

بالكمامة وملابس صيفى.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون جلد.. داليا مصطفى تتألق فى أحدث ظهور لها

بشكل آمن ورخيص .. أفضل طريقة لـ تبييض الأسنان في البيت

إطلالة جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور