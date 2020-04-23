كيفية الدخول فى مود رمضان والخشوع فى الصلاة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الإنسان كى يدخل فى مود رمضان ويخشع فى صلاته وصيامه، يجب عليه أن يلتزم بالذكر والفكر فهما مفتاح الخشوع.









وأضاف جمعة، فى برنامج "والله أعلم" على فضائية "سى بى سى"، أن الخشوع محله القلب، منوها أن أفعال جسدية تساعد الإنسان على الخشوع ومنها النظر إلى موضع السجود والاستماع إلى الإمام والتخيل أنه واقف أمام الكعبة وأمام الله فى الحضرة القدسية.







حكم صيام من يؤخر الصلاة في رمضان

قال الشيخ سامي العسالة، الداعية الإسلامي، إنه ينبغي أن نُفرق بين فريضتي الصلاة وصيام رمضان، منوهًا بأن ثواب الفريضة في رمضان يُعادل سبعين فريضة في غيره من الشهور.







وأوضح «العسالة» خلال برنامج «ست الستات»، في إجابته عن سؤال: «هل يُقبل صيام من يؤخر صلاة الفريضة؟»، أن الشخص الذي يؤخر صلاة الفريضة يأثم على ذلك، مشيرًا إلى أن صيامه صحيح لا يتأثر بما فعل من إثم تأخير الفريضة.



وأضاف أن الكثيرين لا يُصلون إلا في رمضان والبعض لا يُصلون في رمضان ويصومون فقط، منبهًا إلى أن ثواب الفريضة في رمضان يُعادل سبعين فريضة في غير رمضان، فيما يُعادل ثواب النافلة فريضة، كما أن الاقتصار في رمضان يخص الصوم فقط، أما الصلاة فهي كل العام وليست لشهر بعينه.





كما أكد الشيخ محمد عثمان أحد علماء الأزهر الشريف، إن صلاة التراويح هى سنة مؤكدة، مشيرا إلى أن النبى صلى الله وسلم أكد على جزئية قيام الليل في أحاديثه حيث قال:" من صام إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر".