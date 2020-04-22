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أخبار العالم

بسبب كورونا.. سويسرا مهددة بنزيف اقتصادي والخسائر تصل 31 مليار دولار

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:53 م
كورونا يجتاح سويسرا
كورونا يجتاح سويسرا ويسبب نزيف اقتصادي
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على صالح
حذر وزير المالية في سويسرا، أويلي ماورير ، من تداعيات الخسائر التي يتكبدها اقتصاد دولته، موضحا أن بلاده خسرت بالفعل ما يقرب من 30 مليار فرنك سويسري (31 مليار دولار) بسبب إغلاق المتاجر في ضوء الاجراءات الوقائية للسيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا، ولكن من المرجح أن يتفاقم الرقم مع استمرار إغلاق الشركات. 

وقال مورير في مؤتمر صحفي في برن اليوم الأربعاء، وفقا للخبراء، إن الخسائر الاقتصادية تصل إلى 5 مليارات في الأسبوع، وكلما أوقفنا فتح المتاجر ، "زادت التكلفة على بلدنا".

وفرضت الحكومة السويسرية ضوابط لمكافحة فيروس كورونا في البلاد في 13 مارس وعززتها بعد ثلاثة أيام، وأمرت بإغلاق جميع المتاجر، باستثناء متاجر البقالة، وهكذا تم إغلاق المتاجر غير الغذائية منذ ستة أسابيع حتى الآن.

وعلى النقيض من العديد من جيرانها الأوروبيين، لم تقم سويسرا بإغلاق البلاد بسبب جائحة كورونا

وتخطط السلطات السويسرية لبدء تخفيف إجراءات الرقابة تدريجيًا في 27 أبريل في ثلاث مراحل ، مع تحديد المرحلتين الثانية والثالثة في 11 مايو و 8 يونيو.
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