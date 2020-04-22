وزير الأوقاف يتلقى خطابا رسميا من وزارة الصحة بعدم تأثر الصائمين بـ فيروس كورونا

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاءً خطابًا رسميًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يفيد نصًا : ” بأنه لا يوجد أي ضرر على غير المريض بفيروس الكورونا المستجد من الصيام ، ولا توجد أي أبحاث تثبت أي نوع من أنواع الضرر من الصيام على غير المصابين بالفيروس” .





وتؤكد وزارة الأوقاف على أن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء (غير أصحاب الأعذار ) كسائر الأعوام السابقة ، وهو ما أكده الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء ، وكل عام وأنتم بخير .







