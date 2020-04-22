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ديني

وزير الأوقاف يتلقى خطابا رسميا من وزارة الصحة بعدم تأثر الصائمين بـ فيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:50 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاءً خطابًا رسميًا من الدكتورة  هالة زايد وزيرة الصحة يفيد نصًا : ” بأنه لا يوجد أي ضرر على غير المريض بفيروس الكورونا المستجد من الصيام ، ولا توجد أي أبحاث تثبت أي نوع من أنواع الضرر من الصيام على غير المصابين بالفيروس” .


وتؤكد وزارة الأوقاف على أن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء (غير أصحاب الأعذار ) كسائر الأعوام السابقة ، وهو ما أكده الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء ، وكل عام وأنتم بخير .



 

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