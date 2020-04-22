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فن

وبعدين بقا في القعدة.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:25 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت لقاء الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت لقاء الخميسي على الصورة قائلة "ها.. وبعدين بقا في القعدة دي بقا". 

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين " منورة" و " متألقة دايما" و " الحظر وعمايلة" و " قمرررر". 

يُذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.


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