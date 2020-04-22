احمد السيد لاعب الأهلي السابق: الزمالك فاوضنى بشيك على بياض

كشف احمد السيد نجم الدفاع السابق بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاوضات الزمالك له بقيمة مالية كبيرة.





وقال السيد خلال تصريحات فضائية، إن الزمالك فاوضه خلال مسيرته الكروية أكثر من مرة وآخر مرة كانت بمبلغ خيالي وليس كما يشاع أنني رفضت بسبب ضعف القيمة المادية.





وتابع السيد: الزمالك فاوضني بشيك على بياض ولكنني رفضت احتراماََ لكيان وجماهير الأهلي.





وأشار الى أن، الزمالك ناد كبير ولكن الانتماء يلعب دوره مع أبناء الأهلي دائماََ فلا ننظر الى المادة بشكل كبير والجماهير الأهم.



