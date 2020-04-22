أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا





ونشر النادي بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه وفاة رينولدز عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد حرب خاضها أمام فيروس كورونا المستجد، ليصبح أول حالة وفاة بالفيروس في الدوري الإنجليزي.





وعمل رينولدز مسعفًا في مدينة لندن البريطانية لمدة 30 عامًا، وفي نادي كريستال بالاس في الثمانية أعوام الأخيرة، ليقوم النادي بنعيه ، مؤكدًا دعمه لعائلته في تلك المحنة.





يذكر أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد قرر تعليق منافسات اللعبة في البلاد، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، منذ قليل، عن وفاة يان رينولدز ، أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابته بفيروس كورونا.