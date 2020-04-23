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سيارات

روسى يدفن سيارة BMW لعدة أشهر ليثبت نظريته.. بالفيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

من الممكن ان يخسر الانسان اغلى ما يملك بسبب اثبات نظرية فى مخيلته فقط ، فمن الممكن ان تكون صحيحة ومن الممكن ان تكون خاطئة ، ولكن لكى يشبع رغباته فقط .

فقد قام مالك بي إم دبليو الفئة الثالثة E30 بدفن سيارته تحت الثلج لعدة أشهر, فقط لمشاهدة ما إن كانت ستعمل و تذوب الجليد المحيط بها ام لا .

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3 أسباب لخروج المياه من شكمان السيارة

قام الفريق بوضع قوالب خشبية على جوانب السيارة, وسكب الثلج و الماء عليها وتركها لأكثر من شهر. وذلك لمحاولة جمع أكبر قدر من الجليد عليها.

وبعد العودة إليها, فشلت السيارة بالعمل وذلك بسبب وصول المياه من أسفل السيارة الى المحرك. ليقوم الفريق بعمل فتحة للشبك الأمامي وتذويب القليل من الثلج لتعمل.

إستطاعت السيارة تذويب الجليد المحيط بها خلال 5 ساعات. ولكن فقط من الجهة الامامية, بينما بقيت معظم أجزاء السيارة متجمدة, ولم تعد تستطيع السير مجددًا.

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