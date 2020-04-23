رسميا.. فورد تنتهى من تطوير فوكس RS

اعلنت شركة فورد لصناعة السيارات عن الانتهاء رسميًا من تطوير فوكس RS الجديدة كليا وفقا لقوانين الانبعاثات الاوروبية الصارمة .

كما علمنا سابقًا فإن قوانين الانبعاثات أصبحت أكثر صرامة في أوروبا حيث تقوم فورد بتطوير وإنتاج فوكس RS وقد اضطرت فورد لإلغاء السيارة لهذا السبب .

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كما أعلنت الشركة انه “نتيجة لمعايير الانبعاثات الأوروبية وزيادة الضرائب على ثاني أكسيد الكربون والتكلفة العالية لتطوير السيارة بمحركات هجينة نظرًا لحجم المبيعات الصغير فنحن لا نخطط لفئة RS من فوكس الجديدة.”

تستمر فورد بتقديم سيارات الأداء الرياضي لعملائها فتقول “ما زلنا ملتزمين بسيارات فورد Performance في أوروبا كجزء من جوهرنا الخاص بنا، مع سيارات مثل فوكس ST وفيستا ST الحائزتين على العديد من الجوائز بالإضافة إلى موستانج ورينجر رابتور.”