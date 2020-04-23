AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط ربة منزل هاربة من 108 أحكام قضائية بالقليوبية

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:03 ص
ضبط متهمة
ضبط متهمة
Advertisements
إبراهيم الهوارى

ألقت مباحث القليوبية القبض على ربة منزل هاربة من 108 أحكام وعاطلين مطلوب ضبطهما وإحضارهما بقضايا ضرب ومخدرات وتم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية بضبط المدعو"ر م ا " 29 سنة بائعة متجولة مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 108 أحكام 86 حكم غرامة جزئية و 19 حكم غرامة مستانفة - 3 حكم حبس باجمالى غرامات بمبلغ 117.370 جنيه .


كما تم ضبط كل من "ا.ع"26 سنة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنح قسم ثان بنها - ضرب و"ع.خ"33 سنه عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنايات قسم قها - مخدرات وتم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن رؤية هلال شهر رمضان

مش هتحس بالعطش.. نصائح مهمة لصوم صحي في الحرارة المرتفعة

السعودية تسجل هزة أرضية في مكة المكرمة

الجيش الليبي يعلن القبض على الإرهابي المصري محمد السنبختي

إيران تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مفزع لهجوم وتدافع مئات العمال في الكويت على وجبات الطعام ..شاهد

بملابس عصرية.. حلا شيحة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير