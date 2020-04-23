ضبط ربة منزل هاربة من 108 أحكام قضائية بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على ربة منزل هاربة من 108 أحكام وعاطلين مطلوب ضبطهما وإحضارهما بقضايا ضرب ومخدرات وتم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية بضبط المدعو"ر م ا " 29 سنة بائعة متجولة مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 108 أحكام 86 حكم غرامة جزئية و 19 حكم غرامة مستانفة - 3 حكم حبس باجمالى غرامات بمبلغ 117.370 جنيه .





كما تم ضبط كل من "ا.ع"26 سنة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنح قسم ثان بنها - ضرب و"ع.خ"33 سنه عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنايات قسم قها - مخدرات وتم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.