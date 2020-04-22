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اقتصاد

خبير اقتصادي: لولا ما تحقق من إنجازات في مصر ما استطعنا الصمود

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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مايكل عياد
قال الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار إن ما شاهده اليوم من مشروعات يؤكد أن مصر عازمة على تنمية سيناء مهما كانت الأقاويل والشائعات. والرئيس السيسي قال إنها قضية أمن قومي والدولة حريصة على التعمير في إطار الخطة التنموية في مصر.

 
وأضاف مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد إن الدولة عازمة على مواصلة التنمية وهذا دليل على استمرار عجلة الاستثمار والتصدي لكورونا في توقيت واحد في ظل حجم مشروعات كبير لتمكين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في زمن قياسي.


وتابع إنه في ظل إغلاق دول بالكامل تعمل مصر "صبح وليل" فالتنمية ليست رفاهية بل طريق أساسي ومصر تعمل وتحارب الآثار السلبية لكورونا وما تحقق من إنجازات على مستوى الاقتصاد والمشروعات سيدعم من موقف مصر الثلاثة شهور القادمة وأتوقع أن يكون معدل النمو ما بين 3 ل4 % ولولا ما تحقق الفترة الماضية من إنجازات ما استطعنا الصمود.
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