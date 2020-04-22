خبير اقتصادي: لولا ما تحقق من إنجازات في مصر ما استطعنا الصمود

قال الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار إن ما شاهده اليوم من مشروعات يؤكد أن مصر عازمة على تنمية سيناء مهما كانت الأقاويل والشائعات. والرئيس السيسي قال إنها قضية أمن قومي والدولة حريصة على التعمير في إطار الخطة التنموية في مصر.





وأضاف مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد إن الدولة عازمة على مواصلة التنمية وهذا دليل على استمرار عجلة الاستثمار والتصدي لكورونا في توقيت واحد في ظل حجم مشروعات كبير لتمكين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في زمن قياسي.







