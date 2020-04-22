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رياضة

فرمان من رئيس الزمالك.. تخفيض رواتب مدربي القطاعات لألعاب الصالات 50%

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:30 م
قسم الرياضة
قرر  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  تخفيض رواتب مدربي القطاعات بألعاب الصالات 50% خلال الفترة الحالية، التي تشهد ظروفا استثنائية في جميع أنحاء العالم.


وكشف مصدر مطلع داخل النادي، أن رئيس النادي استقر على تخفيض رواتب مدربي فرق اليد والطائرة والسلة 50%، لحين انتهاء هذه الأزمة التي تجعل الجميع يجبر على تخفيض الرواتب.


وأوضح المصدر، أن النادي يعاني من أزمات مالية في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن يخفض رواتب جميع لاعبي الرياضات الأخرى من أجل الخروج من هذه الأزمة، على أن يجري تعويضهم حين يتم استئناف النشاط الرياضي.


ومن جهة أخري كشف احمد  زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  للمقربين منه أنه يفضل، حال رحيله عن الزمالك فى الموسم الجديد، الاحتراف الأوروبى مجددا.


يأتي هذا  بعد تجارب الاحتراف  السابقة للاعب فى البرتغال وبلجيكا قبل انضمامه لنادي الزمالك. 


وتلقى زيزو عروضا من الدورى الإيطالى لكنه يفضل عدم الكشف عن هوية العروض التى تلقاها سواء من تركيا أو إيطاليا.


وأكد اللاعب لاحد المقربين منه أن العرض التركى مازال قائما حتى اللحظة الجارية مشددا على أن هناك مندوبين من النادى التركى الذى يرفض الكشف عن هويته حرصا على متابعته مع الزمالك من الملعب فى بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى اللتين فاز بهما الزمالك على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب بجانب مندوب من أحد الأندية الإيطالية قبل أن يتوقف النشاط الرياضى فى معظم دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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