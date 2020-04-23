850 مليون جنيه استثمارات مشروعات المياه والصرف الصحي فى 3 محافظات





وأضاف العشرى فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن الشركة تقوم بأعمال اصيانة بنحو 40 موقع مختلفة بقيمة أعمال إجمالية نحو 40 مليون جنيه تقريبا، لتصل حجم الأعمال الجارى تنفيذها حاليا لنحو 850 مليون جنيه تقريبا.





وتابع، أنه تم صرف نسبة كبيرة من المبالغ المستحقة لنا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجارى استكمال تنفيذ مشروع محطة مياه بنبروه بكفر الشيخ باستثمارات 224 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 10 آلاف متر مكعب يوميا وجارى تنفيذ شبكات صرف وروافع بمدينة سيدى برانى بمحافظة مرسى مطروح بقيمة مالية 216 مليون جنيه، كما يتم إنشاء محطة معالجة للصرف الصحى بطاقة استيعابية 7.5 الف متر مكعب يوميا وشبكات صرف وروافع باجمالى قيمة مالية 371 مليون جنيه تقريبا.

قال اللواء سيد العشرى رئيس شركة التعمير للمرافق "المملوكة لوزارة الإسكان"، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل مشروعاتها لحماية العاملين بالمشروعات من انتشار فيروس كورونا المستجد.