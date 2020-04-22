إيران تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت إيران اليوم الأربعاء موعد أول أيام شهر رمضان المبارك.









وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قالت لجنة الاستهلال الإيرانية إن يوم السبت المقبل هو غرة شهر رمضان المبارك.









وقال موحد نجاد عضو اللجنة إنه يبدو عدم وجود إشكال بأن يكون يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.









وأضاف:" إننا في مثل هذه الحالات لا نخشى من تبيين الموضوع".









وأوضح أنه يتفق مع الخبراء أنه لا يمكن رؤية الهلال يوم الخميس، ولذلك لا يمكن بالتأكيد ان يكون الجمعة أول الشهر، وبالتأكيد سيكون السبت غرة شهر رمضان المبارك. ومع ذلك فإن فرق الاستهلال تقوم بواجبها، لئلا يحصل شك من الناحية الشرعية.