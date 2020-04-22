أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي2

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي2، ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات أبرز رسائل الرئيس السيسى ، وجاءت كالتالى:

- أقول رسالتي للعمالة، نحرص على أننا نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم ، وسوف نؤمن أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى نستطيع أن نكمل .









- أي مواطن يريد أن يعمل، من فضلك توجه إلى العاصمة الإدارية، توجه إلى رشيد، توجه إلى المنصورة الجديدة، توجه إلى العالمين .. فيه شغل .



