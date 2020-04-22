أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي2

- أقول رسالتي للعمالة، نحرص على أننا نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم ، وسوف نؤمن أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى نستطيع أن نكمل .
- أي مواطن يريد أن يعمل، من فضلك توجه إلى العاصمة الإدارية، توجه إلى رشيد، توجه إلى المنصورة الجديدة، توجه إلى العالمين .. فيه شغل .
-الحكومة تعمل ليلا ونهارا لتحقيق معدلات النمو التى نحلم بها، والتي تأثرت كثيرا بالظروف التي نمر بها في مصر.
-لما نقول مفيش بناء بدون ترخيص ، نحافظ على كده .. هذه الرخصة عقد بين صاحب العقار الذى يبنى والدولة.
-تحية تقدير لجميع العاملين بنفق الشهيد أحمد حمدي (2) على انجازهم لهذا المشروع، هذا الانجاز مقدر.
-نحن ملتزمون بعودة كل المصريين العالقين في الخارج الذين يزيد عددهم على 3500 في دول كثيرة.
-أطمئن كل المصريين اللي بيسمعونى :” حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش حنسيبكوا”.