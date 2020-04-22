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أخبار البلد

أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي2

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى  افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي2، ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات أبرز رسائل الرئيس السيسى ، وجاءت كالتالى:

 

 - أقول رسالتي للعمالة، نحرص على أننا نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم ، وسوف نؤمن أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى نستطيع أن نكمل .



- أي مواطن يريد أن يعمل، من فضلك توجه إلى العاصمة الإدارية، توجه إلى رشيد، توجه إلى المنصورة الجديدة، توجه إلى العالمين .. فيه شغل .


-الحكومة تعمل ليلا ونهارا لتحقيق معدلات النمو التى نحلم بها، والتي تأثرت كثيرا بالظروف التي نمر بها في مصر.


-لما نقول مفيش بناء بدون ترخيص ، نحافظ على كده .. هذه الرخصة عقد بين صاحب العقار الذى يبنى والدولة.


 -تحية تقدير لجميع العاملين بنفق الشهيد أحمد حمدي (2) على انجازهم لهذا المشروع، هذا الانجاز مقدر.


 -نحن ملتزمون بعودة كل المصريين العالقين في الخارج الذين يزيد عددهم على 3500 في دول كثيرة.


-أطمئن كل المصريين اللي بيسمعونى :” حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش حنسيبكوا”.

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