أحمد موسى: مشاريع التنمية في سيناء تكلفت 600 مليار جنيه .. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانهم أغتالوا
الزعيم الراحل محمد أنور السادات عام 81 بعد أن نجح في تحرير سيناء من الاحتلال.
وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع
على " قناة صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم مشروعات
كثيرة بسيناء في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أنه " لا يوجد متر خارج السيادة المصرية،
وسيناء بالكامل تحت سيادة مصر".
ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مشاريع التنمية في سيناء تكلفت 600 مليار جنيه لكون سيناء مستقبل التنمية في مصر، مؤكدا أن ما يتم فى سيناء مبهر، ويسعد جميع المصريين.
ووجه الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مصرف المحسمة بشرق قناة السويس: التحية للشهداء الأبرار، ورجال الدبلوماسية الذين استكملوا ما بدأه أبطال القوات المسلحة، وتحية لصاحب قرار السلام والحرب".