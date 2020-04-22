أحمد موسى: مشاريع التنمية في سيناء تكلفت 600 مليار جنيه .. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانهم أغتالوا الزعيم الراحل محمد أنور السادات عام 81 بعد أن نجح في تحرير سيناء من الاحتلال.





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم مشروعات كثيرة بسيناء في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء.





وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أنه " لا يوجد متر خارج السيادة المصرية، وسيناء بالكامل تحت سيادة مصر".





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مشاريع التنمية في سيناء تكلفت 600 مليار جنيه لكون سيناء مستقبل التنمية في مصر، مؤكدا أن ما يتم فى سيناء مبهر، ويسعد جميع المصريين.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال افتتاحه عددا من المشروعات اليوم، ان شعب مصر في سبيل استعادة سيناء سار في مسارين؛ مسار الحرب لاسترداد الأراضي سيناء، حيث استردوا سيناء بحرب أشبه بالمعجزة "حرب أكتوبر"، ثم جاء مسار المفاوضات الذي لم يقل ضراوة عن مسار الحرب، و تمكنت مصر من استعادة أرضها الحبيبة في نهاية المطاف".





ووجه الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مصرف المحسمة بشرق قناة السويس: التحية للشهداء الأبرار، ورجال الدبلوماسية الذين استكملوا ما بدأه أبطال القوات المسلحة، وتحية لصاحب قرار السلام والحرب".